Návod na život s čistým CO2 svedomím

Napriek všetkému, čo bolo napísané o klíme, úsporách energie, obnoviteľných zdrojoch, o vegetariánstve, elektromobiloch a o množstve vypúšťaného CO2, získať jasný pohľad na situáciu je ťažké. Tento text ponúka dve základne rady.

Nelietajte a bývajte v meste. Fakt nič viac. Ešte dve bonusové rady, ktoré síce majú na klímu menší, ale stále citeľný dopad. Navyše, majú aj zdravotné benefity. Nejedzte mäso každý deň a doma si trochu znížte teplotu. Samozrejme, najlepšie je byť otužilý bezdetný minimalista a vegán, žijúci v zdieľanej izbe v centre mesta. Lenže, je to cesta pre každého?

Nelietame

Takže, pokiaľ neješ mäso, do práce chodíš na elektro-kolobežke, ale potom ideš na trip do Lisabonu lebo boli letenky za 30 eur, tak si do atmosféry vypustil plus mínus toľko CO2, ako chlapík, ktorý zo svojho bungalovu v satelite dochádza do práce autom sám každý pracovný deň a občas aj cez víkend. Za rok. Alebo, toľko ako ušetríš za rok a pol vegetariánstvom.

Jedna rodinná dovolenka na Kanárskych ostrovoch vyprodukuje asi toľko CO2 ako 29 rodinných dovoleniek autom do Chorvátska.

A ak chceš ísť letecky na Novy Zéland a mať klimaticky čisté svedomie, musíš byť vegetarián aspoň 8 rokov.

Bývame v meste, v byte

V meste sa presúvame na menšie vzdialenosti, zaberáme prírode menej miesta a potrebujeme výrazne menej energie na kúrenie a chladenie.

Husté a koncentrované mestá vyžadujú kvôli kratším vzdialenostiam výrazne menej dopravy a obyvatelia chodia častejšie peši, bicyklom, MHD, #naHanzelovu či #naVinczeho. V meste žijeme v menších bytoch. Štandardný trojizbák má od 60m2 do 80m2, dom na predmestí dvakrát toľko. Menšia plocha vyžaduje výrazne menej energie na vykurovanie a chladenie. Vo veľkej bytovke žije toľko ľudí ako v menšom satelite a pritom zabratá plocha je neporovnateľná. Bývať v byte je vždy (pre klímu) lepšie ako bývať v dome.

Teplota

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, vykurovať byt na 25 stupňov v zime nie je zdravé. Zo zdravotného hľadiska, 20 - 21 stupňov je optimálna teplota pre pohodlné a zdravé bývanie. Otočením termostatu doľava získame nie len zdravotne benefity, ale aj klimatické. Nedá sa presne vypočítať, koľko CO2 ušetríme ak budeme v byte nosiť tričko s dlhým rukávom a mať o pár stupňov nižšiu teplotu, pretože to závisí od veľkosti bytu, zateplenia, orientácie okien, vykurovacej sústavy.. ale dá sa povedať, že ak v priemernom byte znížite teplotu z 25 na 21 tak to bude mať citeľnejší dopad na klímu ako mnoho iných rád ktoré kolujú internetom.

Mäso každý deň

Ak párkrát do týždňa nahradíme mäso, povedzme, strukovinami alebo rybami, urobíme dobre nie len pre klímu, ale aj pre vlastne telo. Netreba byť pritom ani vegetarián. Rozdiel medzi úplným vegetariánom a občasným mäso-žrútom nie je veľký ak vynecháte hovädzie.

Nepoužívať auto?

Častá rada je aj nevlastniť auto a pohybovať sa peši, MHD, bicyklom... Nepoužívať auto má istý vplyv na klímu, aj keď asi menší ako by ste čakali. Na druhej strane má kopec nevýhod, a preto táto rada nie je univerzálne použiteľná. Ak bývate v meste, vozíte deti autom do školy a máte to cestou do práce a máte benzínové auto, nie prerastené SUV, tak by ste prechodom na MHD až tak veľa CO2 neušetrili.

A čo sušička?

Internetom kolujú rady ako nepoužívať sušičku, rýchlo-varnú kanvicu, sprchovať sa v studenej vode, jesť lokálne potraviny... Všetky tieto rady majú na klímu zanedbateľný, skoro až žiaden dosah. Týmto nechcem povedať, že nemajú zmysel. Nejaký majú, ale veľmi malý.